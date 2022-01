Temne strani covidne strategije

Že od marca 2020 smo ujeti v nekakšen vrtinec epidemije covida-19, vsakodnevnega obveščanja o mrtvih, okuženih in hospitaliziranih ter sprejemanja in spreminjanja različnih ukrepov, ki so močno posegli v številne človekove pravice (zbiranje, združevanje, gibanje, šolanje, osebna svoboda, podjetništvo, osebnostne pravice, družinsko in intimno življenje). Ni napačno reči, da so mediji svoje poslanstvo opravljali odgovorno. Svarili so, prenašali sporočila vladajočih, prisluhnili so stališčem najvplivnejših zdravnikov in nas opominjali na to, kakšni ukrepi veljajo v katerem trenutku.