Jernej Damjan, strokovni vodja olimpijske odprave Peking 2022: Olimpijada bi morala biti enaka za vse športnike

Vrhunec letošnje športne zime bodo olimpijske igre od 4. do 20. februarja v Pekingu na Kitajskem. V Sloveniji je veliko pozornosti vzbudila izbira vodje delegacije, saj je Olimpijski komite Slovenije (OKS) na ta prestižen položaj imenoval Mariborčana Tomaža Barado, vendar nekdanji kikboksar in tekvondoist, podpredsednik OKS in predsednik strokovnega sveta OKS za vrhunski šport, ni prejel soglasne podpore. Javno nasprotovanje mu je izrekla Smučarska zveza Slovenije (SZS), saj iz te panožne zveze prihaja vseh 41 olimpijcev in olimpijk za Peking. Dosedanja praksa je bila, da je bil vodja delegacije nekdo iz smučarskih vrst. Zaplet so rešili s kompromisom, da bo Barada organizacijski vodja, medtem ko je nekdanji smučarski skakalec Jernej Damjan postal strokovni vodja. OKS je v obrazložitvi zapisal, da je bilo imenovanje 38-letnega Damjana upravičeno zaradi ugotovljenih dodatnih potreb pri strokovni koordinaciji vodenja olimpijske reprezentance Slovenije v posebnih razmerah zaradi epidemije covida-19 na prizorišču iger Peking 2022. Damjan je bil 17 let slovenski reprezentant v smučarskih skokih, nastopil je na štirih olimpijskih igrah, s svetovnih prvenstev ima štiri kolajne, vse z ekipnih tekem, dvakrat pa je zmagal na tekmah za svetovni pokal.