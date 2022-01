Boris Dežulović: Balada o Roxxxy in Samanthi

Pred desetimi leti je na porno sejmu Adult Entertainment Expo v Las Vegasu podjetje True Companion LLC predstavilo seks robotko Roxxxy, osupljivo realistično prsato boginjo, »narejeno tako, da ve, kaj imate radi, in sposobno preprostih pogovorov«. V eseju, ki sem ga takrat napisal o Roxxxy – programirani, da zadovolji pohotnost lastnika in da se lahko »preprosto pogovarja«, recimo o športu – sem prišel do sklepa, da po njej za moško civilizacijo v znanosti ni več izzivov.