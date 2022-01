Široka progresivna koalicija

Pred letošnjimi volitvami se postavljajo vzporednice s prelomnim letom 1990. Teza, da bodo na simbolni ravni in po pomenu nekaj podobnega kot plebiscit, se je v javnosti dobro prijela in dodatno prispeva k mobilizaciji volilnega telesa. Primerjave s tistim obdobjem so možne, nenazadnje so družbeni konteksti takrat in zdaj podobni, ne pa isti.