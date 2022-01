Za 21-letnega Hrušičana se je SP končalo z odličnim rezultatom, saj je v Lillehammerju po sedmem mestu na sredinem veleslalomu današnji slalom sklenil s še boljšim dosežkom in preizkušnjo v kategoriji sedečih smučarjev končal tik pod stopničkami. Po prvi vožnji je bil šesti, v drugo pa je še popravil svojo uvrstitev.

Slivnik je že na sredini tekmi potrdil, da je v dobri formi. S prebojem med prvih deset mu je z ramen padlo breme, zato je na današnji tekmi lahko smučal sproščeno, predvsem pa zbrano in natančno, vse skupaj pa je bilo dovolj za četrto mesto.

Svetovni prvak med sedečimi smučarji je postal domačin Jesper Pedersen (1:27,61), srebro je dobil Francoz Victor Pierrel (1:30,28), bron pa Nizozemec Niels De Langen (1:31,37). Slivnikov čas je bil 1:34,62.

Svetovno prvenstvo na Norveškem je bilo za Slivnika že drugo takšno tekmovanje v karieri, na tej ravni tekmovanja je prvič nastopil že pred tremi leti. Takrat je bil deseti v slalomu ter 17. v veleslalomu.

Dosežka v Lillehammerju pa bosta za Slivnika tudi zelo dobra spodbuda za prihajajoče paraolimpijske igre, ki so njegov glavni cilj v sezoni. Najboljši športniki invalidi se bodo v Pekingu merili med 4. in 13. marcem. Slivnik bo na Kitajskem zagotovo nastopil v slalomu in veleslalomu. Na naslednjih tekmah svetovnega pokala pa si bo skušal privoziti dovolj točk še za nastop v superveleslalomu.