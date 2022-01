Čeprav je Netflix v zadnjem času ponudil več uspešnic, kot sta Squid Game in Money Heist, se rast števila njegovih naročnikov ohlaja. Nič bolje ne kaže za prvo letošnje četrtletje, ko naj bi pritegnil le okoli 2,5 milijona dodatnih uporabnikov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Manj kot 2,5 milijona novih naročnikov je Netflix nazadnje beležil leta 2010, ko je imel zgolj 13,9 milijona strank. Vlagatelji so se zato na novico nemudoma odzvali, delnice so potonile za okoli petino. V Netflixu so izpostavili zdrave stopnje ohranjanja obstoječih naročnikov in ravni uporabe storitve. Medtem pa stopnja pridobivanja novih gledalcev še ni dosegla predpandemičnih ravni, so navedli.

Analitiki razlog za to vidijo zlasti v krepitvi konkurence, ki jo predstavljajo denimo Apple TV+, Disney+ in HBO Max. Čeprav Netflix ostaja vodilni ponudnik pretočnih vsebin, je konkurenca ob vstopu v leto 2022 močnejša kot kadar koli doslej, navaja AFP.