Po podatkih afriškega urada WHO se je število na novo zabeleženih primerov okužb v tednu do minule nedelje zmanjšalo za 20 odstotkov, medtem ko je število smrtnih primerov upadlo za osem odstotkov. Iz urada so pojasnili, da se v Južni Afriki, kjer so prvič potrdili različico omikron, število okužb zmanjšuje že zadnje štiri tedne. Povečanje števila okužb so minuli teden zaznali le v severni Afriki, in sicer za 55 odstotkov, so še dodali.

Regionalna direktorica WHO za Afriko Matshidiso Moeti pa je opozorila, da bo Afrika še morala obrniti trend pandemije. »Dokler bo virus še naprej krožil, so nadaljnji pandemični valovi neizogibni,« je ocenila. Dejala je še, da bi morala najrevnejša celina na svetu ne le okrepiti cepljenje, temveč zagotoviti tudi večji in pravičnejši dostop do ključnih zdravil za covid-19, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po podatkih WHO je v celoti cepljenih le 10 odstotkov prebivalcev Afrike.

Celini z 1,2 milijarde prebivalcev je sicer pandemija relativno prizanesla. AFP ob 10,5 milijona potrjenih okužbah poroča o 234.913 smrtnih primerih.