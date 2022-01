Kot je v imenu družine za portal Deadline povedal Greene, je bila ob glasbeniku žena Deborah. Dodal je, da so se v zadnjih 24 urah z njim lahko družili in se od njega poslovili tudi pevčevi hčerki Pearl in Amanda ter tesni prijatelji. Vzrok smrti ni znan.

»Vemo, koliko je pomenil mnogim od vas in resnično cenimo vso vašo ljubezen in podporo, ko se prebijamo skozi čas žalovanja ob izgubi tako navdihujočega umetnika in čudovitega človeka,« je sporočila glasbenikova družina.