»V sezono sem vstopil z mislijo na te igre ter do zadnjega verjel in upal, da cepljenje ne bo pogoj za udeležbo na njih. Ko je bilo to že oktobra znano, sem kar veliko razmišljal, kaj narediti. Šlo je za eno težjih odločitev, a na koncu sem se odločil tako, kot sem se. Zelo hitro sem sprejel vse posledice, torej tudi odgovornost za to, da na igrah ne bom nastopil,« je dejal za omenjeni časnik.

Pojasnil je, da je bila to njegova osebna odločitev, tudi zaradi tega, ker cepljenju za covid-19 ne zaupa povsem. »V zvezi s tem zadevi res ne zaupam v celoti. To cepljenje nam je preprosto vsiljeno in to se mi ne zdi sprejemljivo. Dovolj zgovorni so tudi podatki, ki so dostopni vsem, kaj se po svetu dogaja med športniki, ki so se cepili. Porast stranskih učinkov nikakor ni zanemarljiv. Navsezadnje gre tudi za načela, čeprav je bilo ob sprejeti odločitvi hudo in stresno,« je dodal.

Bauer, ki so mu sicer tudi v vodstvu panoge svetovali, naj se cepi, je v tej sezoni svetovnega pokala skupno 82., doslej je zbral 12 točk. Pri Olimpijskem komiteju Slovenije pa, kot še piše Ekipa SN, tudi zagovarjajo stališče, da je pač treba upoštevati navodila Mednarodnega olimpijskega komiteja in kitajskih organizatorjev, če želiš tekmovati na teh OI.

Slovensko moško biatlonsko ekipo v Pekingu bodo sestavljali Jakov Fak, Miha Dovžan, Lovro Planko in Rok Tršan.