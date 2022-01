Napad so izvedli okoli 2.30, nato pa pobegnili. Odgovornosti ni prevzel še nihče. Po poročanju iraške tiskovne agencije INA je poveljstvo vojske v provinci uvedlo preiskavo tega terorističnega napada, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Da je bilo v napadu ubitih enajst vojakov, je potrdil tudi guverner province Muthana al-Tamimi. Za uspeh napada pa je okrivil malomarnost vojske, saj da je oporišče utrjeno in dobro opremljeno za nadzor gibanja, tudi nočnega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iraška vlada je vojaško zmago nad Islamsko državo razglasila decembra 2017, tri leta potem, ko so njeni skrajneži zasedli obsežna območja na severu države in v Siriji ter na območju razglasili kalifat. Skrajneži so kljub temu še dejavni v Iraku in Siriji ter izvajajo napade. Združeni narodi so v lanskem poročilu ocenili, da je v obeh državah dejavnih še okoli 10.000 pripadnikov te skrajne sunitske skupine.