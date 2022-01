Dallas (26-20) je predvsem po zaslugi razpoloženega Dončića v prvem polčasu večino časa vodil, tudi za deset točk. Na odmor pa so košarkarji iz Teksasa odšli s prednostjo osmih točk, potem ko je v nekaj sekundah 22-letni Ljubljančan zadel z bližine, nato ukradel žogo ter z zvokom sirene zadel še trojko za 53:45.

V tretji četrtini je prednost Dallasa hitro narasla na 12 točk, zadnjih 12 minut pa je prav tako začel s prednostjo osmih točk. Toda najboljše moštvo lige NBA (35-9) je nato ustavilo Dončića in soigralce ter v zadnjih sedmih minutah z delnim izidom 22:6 končalo upe na peto zaporedno zmago Dallasa. Phoenix je niz zmag proti ekipi iz Teksasa povišal na devet.

Najboljša strelca svojih moštev sta bila s po 28 točkami Devin Booker za sonca in Dončić za teličke. Ljubljančan je iz igre zadel 9 od 23 metov, že do polčasa pa je zbral 19 točk. V statistiko je do konca dvoboja vpisal še po osem skokov in podaj, a izgubil kar osem žog. Zadel je dve trojki iz devetih poskusov ter osem od enajstih prostih metov.

Ob Dončiću sta se z 19 oz. 18 točkami izkazala Jalen Brunson in Kristaps Porzingis (11 skokov), pri Phoenixu pa je Bookerju sledil Chris Paul z 20 točkami in 11 podajami.

»So najboljše moštvo v ligi. So dobra ekipa, ampak mislim, da smo bili blizu, še posebej z načinom, na kakršnega igramo v zadnjem obdobju. Lepo je biti del moštva, ki redno zmaguje. Danes smo sicer izgubili, vseeno pa lahko iz tega dvoboja odnesemo marsikaj pozitivnega,« je po tekmi dejal Porzingis, ki se je pred kratkim vrnil po prebolelem covidu-19.

»Seveda si po takšni seriji samozavesten. Ko začneš s soigralci nekaj graditi, to spremeni dinamiko znotraj ekipe, samozavest pa raste. Smo na pravi poti, tako pa smo se recimo počutili v mehurčku,« je Porzingis spomnil na sezono 2019/20, ki so jo poleti končali v floridskem zdravstveno nadzorovanem okolju ter tam igrali zelo dobro.

Trenerja Jasona Kidda takrat še bilo na klopi Dallasa, je pa v zadnjem času predvsem stabiliziral obrambo svojega moštva. Ta je danes zatajila zgolj v zadnjih sedmih minutah. »To je bila za nas dobra lekcija. Oni niso občutili nobene panike. Dobro vedo, kdaj se morajo zbrati. Imajo zelo izkušeno moštvo, Chris (Paul, op. STA) pa dobro ve, kdaj mora strniti vrste,« je po dvoboju dejal Kidd.