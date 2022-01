V Franciji bodo tako od 2. februarja odpravili omejitve glede kapacitet za športne in kulturne prireditve, zaščitne maske ne bodo več obvezne na prostem. Obvezno delo od doma bodo spremenili v priporočeno.

Od 16. februarja bodo vrata lahko ponovno odprle francoske diskoteke, ponovno bosta na stadionih, kinematografih in javnem potniškem prometu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dovoljena hrana in pijača.

Poleg tega se februarja tudi obeta omilitev pravil glede zaščitnih mask in testiranj v šolah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tisti, ki se bodo v Franciji do sredine februarja odločili za prvi odmerek cepiva proti covidu-19, bodo še naprej morali predložiti negativen test na okužbo z novim koronavirusom.

Francoski premier je danes še dejal, da se francoske bolnišnice kljub trenutno visokim številkam novih okužb ne srečujejo s preobremenitvijo zahvaljujoč visokemu deležu cepljenjih proti covidu-19. V Franciji je proti covidu-19 z vsaj enim odmerkom cepljenih 93 odstotkov odraslih. Po napovedi pogoja PC (preboleli ali cepljen proti covidu-19) se je za cepljenje odločilo še milijon ljudi.

Francoski ustavni svet bo sicer v petek obravnaval dokazilo o cepljenju in prebolelosti. Vlada ne pričakuje, da bi mu svet nasprotoval. Zakonsko je pogoj PC v Franciji predviden do julija. Castex je ob tem dejal, da bo ta pogoj odpravljen takoj, ko se bodo razmere umirile in bo usahnil dotok novih covidnih bolnikov v bolnišnice.