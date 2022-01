Ne najbolj prijetna obletnica

Prva obletnica predsedovanja za ameriške predsednike običajno ni najbolj prijetno obdobje. Začetna podpora praviloma upade in zakonodajna učinkovitost tudi, bližajo se že vmesne kongresne volitve novembra, ki vladajoči stranki po tradiciji prinesejo poraz, kar vanjo vnaša nemir. So tudi izjeme, kot je bil George Bush mlajši s fantastično visoko podporo po enem letu zaradi zedinjene nacije po terorističnih napadih, Joeja Bidna pa ni med njimi. K tem trendom je sicer treba dodati še kaj vsebine in pri aktualnem predsedniku sta to predvsem pandemija in ekonomija. Na slednjo imajo predsedniki res manj vpliva, kot jim ga javnost pripisuje, a to je v času suhih krav lahko samo slaba tolažba. Inflacija in rast cen dobrin sta udarili (tudi) Američane, ki kljub nekaterim drugim dobrim ekonomskim kazalcem Bidnovo vodenje gospodarstva ocenjujejo negativno, prav globina žepa pa je praviloma za volilce najpomembnejše vprašanje. No, zdaj je ob njej še pandemija, ki tepe politike po vsem svetu, Bidna morda še bolj, ker je lani ob dnevu neodvisnosti skoraj že razglašal zmago nad virusom, potem pa je prišel omikron z vsemi spremljajočimi težavami in zapleti.