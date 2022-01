»Zakaj fotografirate mojega sina, jaz vam tega ne dovolim. Se vi sploh zavedate, kaj bo objava njegove fotografije v časopisu pomenila zanj, ko ga bodo, zdaj ko ni več v priporu, prepoznali na ulici? Že v priporu so ga dvakrat hudo pretepli, bojim se, da bo zdaj še huje,« se je ta teden na ponovljenem procesu zoper 25-letnega Amirja Pehlića iz Kamnika hudovala mati obtoženega. Sodnica jo je posvarila, naj se umiri, sicer bo morala iz sodne dvorane, glede fotografiranja njenega sina pa ji je pojasnila, da je mediju dovoljenje za to izdalo sodišče.

Pehlić na zatožni klopi sedi zaradi očitanega kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva mladoletnih oseb. Lanskega maja je dejanje celo priznal in bil obsojen na leto in pol zapora, sodišče ga je takrat izpustilo iz pripora, a sodba ni postala pravnomočna. Obramba se je zoper prvostopenjsko odločitev pritožila in zatrjevala, da obtoženi, ki ima lažjo duševno motnjo, sploh ni razumel, kaj se mu očita, in da je krivdo priznal samo zato, da so ga izpustili iz pripora. Višje sodišče je pritožbi ugodilo in primer vrnilo na prvo stopnjo, ki mora najprej ugotoviti, ali Pehlić razume očitano v obtožbi.

»Sem oseba, ki težko razume« »Ali razumete, kaj vam očita tožilstvo v obtožnici?« je obtoženega ta teden vprašala sodnica. »Ne, ne razumem, ker sem oseba, ki težko razume,« ji je odvrnil Pehlić. »Ali razumete, da so na vašem računalniku in mobilnem telefonu našli fotografije več tisoč spolno zlorabljenih otrok, večinoma deklic, starih od leta do dvanajst let?« je nadaljevala sodnica. »Ne, o tem nič ne vem in me ne zanima,« ji je rekel Kamničan. »Ste prebrali obtožnico, znate brati?« je še zanimalo sodnico. »Ja, znam brati, a nič ne razumem, kaj piše v tistih vaših papirjih,« se je sprenevedal Pehlić, nakar je sodnica tožilki Tatjani Verbič Šulgaj naročila, naj obtoženemu povzame obtožnico. Pehliću tožilstvo očita, da je avgusta 2020 na svojem instagram profilu razširjal sedem fotografij golih ali zelo pomanjkljivo oblečenih deklic, starih od leta do dvanajst let. Poleg tega so policisti septembra 2020 ob hišni preiskavi na njegovem mobilnem telefonu in prenosnem računalniku našli skoraj 2400 fotografij pomanjkljivo oblečenih ali golih otrok in nekaj več kot tisoč fotografij spolno zlorabljenih deklic, starih od pet do deset let, ki so jih zlorabljale odrasle osebe. Slovenska policija je Kamničana odkrila po posredovanju Europola. Aretirali so ga septembra 2020.

Predlagala zaslišanje psihiatrov V ponovljenem procesu mora sodišče ugotoviti, ali obtoženi razume očitano v obtožbi. Njegova zagovornica Sabina Glavič je na predobravnavnem naroku predlagala, da sodišče zasliši psihiatrinjo Kamničana Andrejo Pirtovšek Šaus in sodnega izvedenca psihiatra Dragana Terziča. Predlagala je celo, da bi mnenje zanj izdelala komisija. Sojenje se bo začelo 15. marca.