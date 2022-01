O domnevnih barabijah v družbi Slovenski državni gozdovi malo javno, malo za zaprtimi vrati

Poslanke in poslanci so na zahtevo SAB obravnavali forenzično poročilo, ki naj bi odgovorilo na vprašanje, ali so se v družbi Slovenski državni gozdovi dogajale barabije ali ne. Toda sklicatelj si je prislužil očitke, da želi s sejo za nagrado, ker je iz DeSUS prestopil k njim, oprati Zlatka Ficka, glavnega osumljenca za domnevne nepravilnosti.