Ali bo Kitajska prepovedala pošiljanje Alibabinega blaga v Slovenijo? Ali bodo zaprli tovarno Gorenja? Ali bodo preklicali dostavo Hallersteinovega spomenika, ki ga Ljubljana nestrpno čaka že nekaj let? Ali pa bo najhujša posledica vendarle le za Janeza, ki ga v tem hipu sovraži 1,4 milijarde Kitajcev.

No, saj slednje ni tako hudo – očitno ga neizmerno ljubi 1,4 milijarde Indijcev, glede na to, da tako pogosto nastopa na njihovi nacionalni televiziji. To pa ni zanemarljivo, posebno ne v primerjavi z le 219.415 Slovenci, ki imajo Janeza tako radi, da so mu na zadnjih volitvah namenili svoj glas, številka pa nezadržno pada. Nasprotno pa število najboljših indijskih prijateljev vsak dan raste.