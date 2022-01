Po pričakovanjih je med osrednjimi ameriškimi indeksi letos najbolj pod pritiskom indeks pretežno tehnoloških podjetij NASDAQ, ki je, računano v evrih, izgubil že 8 odstotkov, medtem ko sta ameriška indeksa S&P500 in Dow Jones izgubila 4,5 in 3,2 odstotka. Za primerjavo, letos je nemški DAX indeks skorigiral za 0,5 odstotka.

Medtem ko še naprej lahko pričakujemo visoko rast prihodkov vodilnih tehnoloških podjetij iz naslova računalništva v oblaku, pa bo ta sektor zaradi povišanja obrestnih mer mnogo bolj diskontiran kot »tradicionalni« oziroma bolj defenzivni sektorji. Zaradi poviševanja obrestnih mer je zdaj že skrajni čas, da portfelje optimiziramo z večjimi deleži bolj »tradicionalnih« sektorjev. Pri tradicionalnih sektorjih govorimo o dejavnostih, ki so hrbtenica vsakodnevnega življenja in brez katerih ne gre. Zato ne preseneča, da je domači delniški indeks SBITOP letos pridobil že 5,6 odstotka, tudi po zaslugi sektorske kompozicije, ki ne vključuje tehnoloških podjetij.

V preteklem tednu se je začela sezona objav poslovnih izidov za lansko četrto četrtletje. Medtem ko so zaradi višjih stroškov in slabše kreditne aktivnosti od pričakovane nekatere velike ameriške banke (JPMorgan, Goldman Sachs) nekoliko razočarale vlagatelje, je nemško podjetje za poslovno programsko opremo SAP sporočilo, da so jim prihodki v četrtem četrtletju iz naslova računalništva v oblaku porasli za 28 odstotkov. Vlagatelje je v tem tednu sicer navdušila objava o 6-odstotni rasti prodaje podjetja Procter & Gamble in o napovedih izboljšanja rasti prodaje za letošnje leto. To je na delniškem trgu posledično okrepilo celotni sektor nujnih potrošniških dobrin, saj v tem sektorju podjetja zaradi narave izdelkov lažje prenesejo rast stroškov na kupca.

Tudi v tem tednu se je nadaljevalo letošnje draženje nafte. V času pisanja je nafta WTI letos pridobila že 15, brent pa 13 odstotkov. Medtem ko se cene nafte na krajši rok lahko nekoliko znižajo, pa mnogi akterji na trgu pričakujejo, da se bodo srednjeročno še podražile zaradi pričakovne postomikronske rasti povpraševanja, ki je višja od pričakovane rasti ponudbe. Med drugim na ta pričakovanja vplivajo predhodne večletne nižje cene črnega zlata, ki so v industriji manj spodbujale investicije, kar pomeni, da nas lahko čaka cikel dražjih cen nafte. Medtem ko se je nafta v tem tednu še naprej dražila, je Kitajska prvič po skoraj dveh letih znižala ključno obrestno mero, saj podatki kažejo na upočasnitev gospodarske rasti. Posledično so v tem tednu pridobila rudarska podjetja, povezana s kitajskim trgom. Za pomoč nepremičninskemu trgu je prejšnji teden kitajska centralna banka po skoraj dveh letih znižala ključno hipotekarno obrestno mero, s čimer so pridobili kitajski razvijalci nepremičnin.

Pred nami je superteden objav poslovnih poročil velikih podjetij za lansko zadnje četrtletje, saj poročajo Apple, Microsoft, Tesla, Visa, Samsung, Johnson & Johnson, MasterCard, Chevron, Intel, Verizon, AT&T, McDonald's, Texas Instruments, SAP, NextEra Energy, 3M, Lockheed Martin, Lam Research, Caterpillar… Ob vsem tem pritoku poslovnih izidov pa bo še posebna pozornost vlagateljev veljala konferenci odbora za odprti trg ameriške centralne banke (FOMC).