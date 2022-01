Tudi v športu, tako kot na marsikaterem drugem področju, se številnih dogodkov iz preteklosti spominjamo z nostalgijo, s prijetnimi občutki. Pri tem večkrat uporabimo izraz, da je šlo »takrat in takrat« za romantično obdobje posameznega športa. Denimo v zvezi z navezanostjo na določeno okolje, na klub. Medtem ko se je v preteklosti precej pogosto dogajalo, da je posamezen športnik v nekem klubu preživel skoraj celotno člansko kariero, je v zadnjem času, ko smo priče megalomanskim prestopom, kaj takega skoraj nemogoče. Medtem ko je imel skoraj vsak nogometni klub še pred kakim desetletjem ali dvema v svojih vrstah po dva, tri take nogometaše, je dandanes že po enega takega težko najti v celotni posamezni ligi. In v tej luči je zelo aktualen nedavni podpis pogodbe italijanskega reprezentanta Lorenza Insigneja s klubom iz severnoameriške lige MLS Torontom.

Rekordni znesek

Če za koga, se je namreč za lokalnega neapeljskega heroja, ki je v očeh marsikaterega tamkajšnjega navijača dosegal status legendarnega Diega Maradone, zdelo, da ga nikdar ne bomo videli igrati v drugem klubskem dresu, kot je tisti od Napolija – če seveda ne upoštevamo tega, da so ga nekajkrat posodili v manjše klube ob začetku kariere. Tridesetletni Neapeljčan je namreč v preteklosti vseskozi zavračal bogate ponudbe domačih in tujih klubov, na vseh ravneh izražal ljubezen do svojega domačega kluba in ponavljal, da bi rad v njem ostal do konca kariere. Ne nazadnje je zanj odigral že 417 tekem, s čimer je na četrtem mestu večne lestvice, na istem mestu pa je tudi po številu doseženih golov – s 114 mu do tretjega Maradone manjka le še gol. In tega, pa še kakšnega, bo skoraj gotovo še dosegel, saj se v Toronto seli šele po koncu sezone, vseeno pa njegovega odhoda, za nameček na vrhuncu moči v ligo MLS, kamor odhajajo najboljši evropski igralci kvečjemu v zadnjih izdihljajih svoje kariere, še pred kratkim ni pričakoval nihče.

Številni menijo, da je prav to nov dokaz Insignejeve ljubezni do Napolija, saj so se zanj zanimali vsi veliki italijanski ter tudi ogromno evropskih klubov, a da ni želel dopustiti niti najmanjše možnosti, da bi kadar koli zaigral proti »svojim«. Spet drugi so prepričani, da ga je pač premamil denar. V Torontu bo namreč zaslužil kar okrog 13 milijonov dolarjev na sezono (11,5 milijona evrov), variabilni del pa se ob izpolnitvi določenih pogojev lahko povzpne še do dodatnih pet milijonov dolarjev, s čimer bo Insigne postal z naskokom najbolje plačan nogometaš v zgodovini MLS. Za primerjavo: v tej sezoni najbolje plačani je član Los Angelesa Mehičan Carlos Vela, ki zasluži manj kot polovico omenjenega zneska – 6,3 milijona dolarjev, sledita pa član LA Galaxy Javier Hernandez (šest milijonov) in Interja Miamija Gonzalo Higuain (5,8 milijona). »S tem podpisom pišemo zgodovino našega kluba in lige. Lorenzo je svetovna klasa in je na vrhuncu svoje kariere. Igra s takšnim užitkom in strastjo, kot le malokateri nogometaš, in komaj čakamo, da se nam pridruži,« je ob tem povedal predsednik Toronta Bill Manning, medtem ko je Lorenzo Insigne v Kanado poslal »klasično« sporočilo ob prestopih: »Komaj čakam, da začnem novo avanturo v svoji karieri in da pozdravim navijače svojega novega kluba.«