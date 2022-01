»Vsak premik zbranih ruskih enot čez mejo je invazija in bo naletel na silovit in usklajen gospodarski odgovor, o katerem sem podrobno govoril z zavezniki in ga zelo jasno predstavil tudi predsedniku Vladimirju Putinu. Izbira je njegova. Rusija bo plačala visoko ceno,« je danes dejal Biden.

»Rusija ima dolgo zgodovino ukrepov za izvajanje agresije, ki niso odkrito vojaško posredovanje. Paravojaške taktike, tako imenovani napadi sive cone s strani ruskih vojakov, ki ne nosijo ruskih uniform. Pripravljeni moramo biti, da odgovorimo tudi na ta dejanja,« je med drugim v sredo povedal Biden.

Bidnova sredina izjava je naletela na kritike republikancev, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je v četrtek tvitnil, da želi zahodne sile spomniti, da manjši vpadi ne obstajajo.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je že v sredo po Bidnovi novinarski konferenci zatrdila, da se stališče ZDA ni spremenilo.

»Predsednik Biden se zaradi dolgih izkušenj zaveda, da ima Rusija širok scenarij agresije poleg vojaške akcije, vključno s kibernetskimi napadi in paravojaškimi taktikami. To je danes potrdil z besedami, da bodo takšna dejanja ruske agresije naletela na odločen, recipročen in enoten odziv,« je sporočila Psakijeva.