Sem. V sodelovanju s fizioterapevtom Žigo Tavčarjem smo odpravili tudi vse težave z levo prepono po padcu v Oberstdorfu. Bolečine so hitro izginile.

Močno sem se boril za mesto v ekipi. Veliko o moči slovenske ekipe pove to, da po mojih dveh zelo dobrih skokih na treningu nisem prišel v ekipo. Imamo resnično močno ekipo. Priimke vseh šestih fantov, torej tudi Jelarja, bi lahko napisali na listke, jih vrgli v lonček in tisti štirje, ki bi jih izžrebali, bi na tekmi zmagali. Vseh šest je skakalo noro dobro. Upam, da bo tako ostalo.

Ne vem točno. Zakopane so vsem Slovencem zelo všeč, a zase vem, da skrivnost ni v skakalnici, ampak v popravkih, ki sem jih naredil.

V vseh delih skoka. Če na mizi ne naredim vsega tako, kot je treba, sem kaznovan v zraku. Malo mi bodo morala še zrasti j…., da bom na mizi odskočil v pravo smer.

Že lani. Prvi dan priprav spomladi sem začel z načrtom, da vso sezono stalno tekmujem, kar vključuje tudi olimpijske igre, ki predstavljajo več kot pol meseca sezone, kar ni malo. Velika želja je tudi norveška turneja.

Olimpijska mrzlica me še ni zajela. Bolj se čudim in zelo mi je zanimivo, kako ljudje okrog mene, bližnji in širša javnost, dojemajo olimpijske igre in kako iz njih delajo velik cirkus. Ljudem se zdi veliko bolj noro, da grem na olimpijske igre, kot to dojemam sam. A takšno dojemanje je tudi dvorezen meč. Trenutno sem zelo sproščen, ko bom prišel v Peking, me bo morda kar naenkrat zvilo do skrajnosti. Pomembno bo, kako mi bo vse skupaj uspelo kontrolirati. Pred nami sta še dva zahtevna tekmovalna konca tedna, a kakšno uro bom porabil tudi za to, da bom v Peking prišel pripravljen na vse.

V osnovi bo enaka kot za tekme svetovnega pokala. Ko si uspešen, zmagovalnega konja ne menjaš. Kakšno malenkost bomo še preizkusili. Prav na zadnjem treningu sem preizkusil dres zabavne barve, a sem že po dveh skokih ugotovil, da mi ne ustreza in mi ne bo v nobeno pomoč. Morda bo komu drugemu. Ker je časa malo, stvari ne moreš preizkušati zelo dolgo, ampak je treba sprejemati hitre odločitve, sicer le izgubljaš čas.

Nič posebnega. Barva sploh ni pomembna, pomembna je struktura materiala – pomembna je za hitrost in hitro je bilo jasno, da mi ne ustreza.

Najpomembneje je, da sem že od začetka sezone vseskozi v stiku z najboljšimi. V Pekingu želim skočiti vsaj na takšni ravni, kot sem to počel doslej. A pritisk bo drugačen, saj je tekmovanje le na štiri leta. Z rezultatom se ne obremenjujem. Če bo potovalna torba za pot domov težja, ker bo v njej še nekaj kovine, bo še veliko lepše.

Malo sem že poizvedoval, a nisem izgubljal veliko časa. Imamo srečo, da so za to poskrbeli drugi. Pomočnik trenerja Gašper Vodan in Robert Hrgota sta že poleti preučila vse kote, analize in podatke, da smo na podobnih napravah že doslej imeli veliko treninga. Vse informacije, ki so na voljo, bomo uporabili za odločitve, kakšne drese bomo vzeli s seboj in kako se bomo pripravili na olimpijski nastop.

Glede na trenutno situacijo od obiska Kitajske ne pričakujem veliko, saj ima še veliko strožja pravila kot druge države po svetu. Tako kot zadnji dve leti jo bomo spoznavali prek zaslona.

Je ne poznam, a jo bom z veseljem spoznaval. Nabral si bom veliko brošur, da se bom vrnil na Kitajsko, ko bo manj omejitev. Država ima veliko lepih stvari, pa ne le tiste, ki so svetovno znane, ampak tudi v zakotnih krajih najdeš čudovite pokrajine.

Zelo sem pozoren. Če imaš zdaj pozitiven test, je nastop v Pekingu izgubljen. Imam le nujne fizične stike. Vsak dan moram v aplikacijo vnašati dnevno temperaturo in počutje. Treba je biti pozoren, saj lahko doma ostaneš že, če si samo en dan pozabil vnesti telesno temperaturo. Tega smo vajeni, saj moramo vnašati podobne podatke tudi v potni list Fis za nastope na tekmah svetovnega pokala.

Zaradi Petra so bile olimpijske igre dogodek, ki sem ga z veseljem gledal. Upam, da bo podobno zanimanje letos.