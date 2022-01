Tokrat pa je z državnimi odlikovanji počastil kar tri sodržavljane. Tri ugledne eminentne zdravnike. Iskrene čestitke vsem trem. Kapo dol njihovemu delu, njihovemu znanju, požrtvovalnosti, razdajanju medicini in ljudem. Delo, ki so ga ustvarili, je vredno še kakšne večje medalje. Kaj pa je potem narobe, me boste vprašali.

Najbolj v nebo vpijoč greh pri teh odlikovanjih, ki gre na predsednikov račun, je, da ob njih ni mogel postaviti niti ene zaslužne zdravnice na taki ravni, kot so naši nagrajenci. Verjemite mi, da pri nas imamo take zdravnice. Spomnim vas na akcijo revije Jana, ki vsako leto izbira zdravnika/zdravnico leta. Že tam bi jo/jih lahko našel, če bi hotel.

Ni se potrudil najti nobene medicinske sestre. Tisoče sester garačk v bolnišnicah in ambulantah skrbi noč in dan za bolnike. Morda zavzdihnejo vmes, potarnajo o težkem delu in… si poiščejo drugo službo. Vsi jih poznamo. On ne ve zanje.

Tudi med osebjem v domovih za starejše bi zlahka našel podobno predane ljudi. Ki bi bili vredni vsaj (kislega) jabolka navdiha. Tudi tu ni nikogar po njegovem.

Zato je bila videti podelitev tipična pahorjanska poteza narcisa, ki vidi le sebe in svojega vzornika, tega velikega intriganta, ki nam v zunanji in notranji politiki dela pravo zmedo. Ponižuje demokracijo v naši državi, zdravstvo, šolstvo, sodstvo, tožilce, policiste… in nas potaplja v greznico svojega primitivizma in cinizma. Občuduje človeka, ki se vtika v ameriške volitve, v ukrajinske in ruske zadeve, v Tajvan in Kitajsko, v Bosno… V vsaki normalni državi bi protestiral parlament, vsi državljani pa bi bili na ulicah. Pri nas pa? Nič. Ustrahovani nemo čepimo po stanovanjih in se smehljamo drobtinicam vavčerjev, energetskih bonov in druge megle, ki nam jo spuščata prefinjeno vsak dan. Kdor molči pri ponarejanju zgodovine in se ni sposoben upreti ustrahovanju, ni dober državljan.

Vrnimo se k odlikovanjem. Nagrajevanje gre seveda v prid predvolilnemu boju, kjer predsednik nesebično podpira desno provenienco.

Kako čudaško je izzvenela prireditev, se je videlo tudi po izjavah nagrajencev. Ker so to res ljudje z veliko začetnico, so bili odlikovanj iskreno veseli, hkrati pa neizmerno presenečeni, začudeni, saj se jih je do sedaj le redko kdo spomnil.

Še enkrat: globok poklon odlikovancem. Zaslužili so si priznanja. Globoka graja pa predsedniku zaradi pristranskosti in očitnega šovinizma, za katerega ne najdem nobenega opravičila.

Dušan Kaplan, Ljubljana