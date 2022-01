nepreslišano Simona Jurkovič Mlakar Science Mamas' Vaccine Forum

Lahko se nagibajo tudi v smer proti cepljenju, ampak zares niso nasprotniki cepljenja; vodi jih le strah pred neželenimi učinki cepljenja, o katerih se poroča veliko oziroma že preveč. Dejansko bi te ljudi moralo prej skrbeti, kaj se zgodi, ko pride do okužbe z virusom, in to velja tudi za druge, hude otroške bolezni, ki so tarča proticepilske strategije. Četrta skupina je tista, ki je sprejela cepljenje, razume znanost in razume, da so cepiva edina varna stran, ki lahko pomaga in ki ima mnogo več prednosti, kot pa lahko prinese slabosti. Prva skupina proticepilcev poskuša s svojimi prepričevalskimi tehnikami usmeriti ljudi, kot da je edino njihovo mnenje pravilno, pri čemer večkrat iz študij vzamejo določene zaključke in po pomembnosti izločijo le en stavek, ga postavijo povsem iz konteksta celotne študije in na tej osnovi izpeljejo zaključke. Skupine, ki delujejo na tak način, bodo vedno obstajale, vprašanje pa je, koliko je teh ljudi in koliko so aktivni. Demantiranje takšnih besedil, ki se po spletu širijo zelo hitro, pa je časovno zahteven projekt. Lahko traja dneve in dneve, da na znanstven način razložimo zadevo in napišemo odgovor. Nedeljski dnevnik