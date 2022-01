V Ljubljani nastaja celovečerni lutkovni film

Del prostorov Viba filma se je prelevil v domišljijski svet lutkovnega animiranega filma (Ne)zaželene reči ali Of Unwanted Things and People v angleški verziji. Vključno s slovenskim Zavodom ZVVIKS ga snemajo še mednarodno priznani producenti MAUR film na Češkem, Artichoke na Slovaškem in Vivement Lundi! v Franciji. Štiri zgodbe, štiri države in štirje režiserji, cilj pa eden – svetovna premiera na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu 2024.