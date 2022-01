Družili so se s spletnimi knjižicami

V času epidemije so v javnem zavodu Mala ulica velik del aktivnosti družinskega centra preselili na splet. Tako so nastale spletne knjižice, namenjene vsem otrokom in staršem, ki želijo negovati otroško kreativnost in domišljijo. Aprila se bo že obstoječim pridružila še knjižica Gozdne zamislice.