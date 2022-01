O obratni ambulanti za elanovce in urah, imenovanih po delavkah

V radovljiških muzejih se lotevajo novih izzivov. Med drugim pripravljajo monografijo o industriji v radovljiški občini. Njen temelj so predmeti (in z njimi povezani zgodbe in spomini), katerih imetniki so bližnji in daljni okoliški prebivalci, ki jih zato vabijo k sodelovanju.