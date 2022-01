Vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) Herbert Kickl je ob začetku današnje razprave v avstrijskem parlamentu dejal, da je nad zakonom, ki uvaja obvezno cepljenje proti covidu-19, »zgrožen in šokiran«. Ministre avstrijske vlade je tudi spomnil na obljubo, da ne bo splošnega, obveznega celjenja proti covidu-19. Gre za »zbodljaje v srce njihove verodostojnosti,« je še dejal Kickl. Dodal je, da želi avstrijska vlada »kitajski virus premagati s kitajskim družbenim modelom«, na spletni strani poroča avstrijski dnevnik Kronen Zeitung.

Vodja poslanske skupine Zelenih Sigrid Maurer je Kicklu v odzivu namenila besede: »Sramujte se«. Dodala je, da svobodnjaki ravnajo »v celoti cinično«, prav njihova politika pa je po njenih besedah krivec za majhen delež cepljenih.

Avstrijski minister za zdravje Wolfgang Mückstein je v parlamentu znova nastopil proti lažnim trditvam o samem cepljenju in dvomu v cepiva. »Vsi dokazi kažejo, da so vsi pripravki, ki so na voljo v Avstriji, varni,« je poudaril minister za zdravje.

Ponovil je, da je cepljenje proti covidu-19 varno, za zajezitev virusa pa je potrebna visoka stopnja cepljenja. Dodal je, da nasprotne trditve služijo tudi delitvam znotraj družbe, zaradi česar je širjenje lažnih novic nevarno. »Vsakega državljana pozivam, naj podvomi v mite o cepljenju,« je še dejal Mückstein.

Svobodnjaki so sicer po poročanju časnika Kronen Zeitung dosegli, da bo današnje glasovanje o zakonu o obveznem cepljenju proti covidu-19 potekalo poimensko. Poslanka Zelenih Ewa Ernst-Dziedzic je tako že v naprej sporočila, da je na glasovanju ne bo, ker ne želeli glasovati za.

Nekateri poslanci SPÖ so sporočili, da se »zaradi bolezni« danes glasovanja ne bodo udeležili. V stranki Neos naj bi proti glasovali trije ali štirje njihovi poslanci. Proti bodo predvidoma glasovali vsi poslanci iz vrst svobodnjakov.

Razpravo in glasovanje v avstrijskem parlamentu spremljajo tudi protesti nasprotnikov cepljenja proti covidu-19 v središču Dunaja. Prvi protestniki so se v bližini parlamenta zbrali že zjutraj. V skladu z avstrijsko zakonodajo o zbiranju so sicer v času zasedanj avstrijskega parlamenta ali deželnega zbora prepovedana zborovanja na prostem v razdalji 300 metrov.

Protestniki imajo s seboj transparente, na katerih kritizirajo protikoronske ukrepe in obvezno cepljenje, kar spremlja tudi glasna uporaba piščali in bobnov. O številu udeležencev protestov se navedbe razlikujejo; govora je od več sto do nekaj tisoč protestnikov. O izgredih zaenkrat ne poročajo. Med protestniki je bilo mogoče videti tudi vodjo skrajno desnega gibanja Identitarcev Martina Sellnerja.

Avstrija vlada je sicer z opozicijskimi socialdemokrati ločeno dosegla dogovor o vzpodbudah in nagradah, s katerimi želi okrepiti zanimanje za cepljenje proti covidu-19.

Kot so davi še pred glasovanjem v parlamentu predstavili avstrijski kancler Karl Nehammer, podkancler Werner Kogler in predsednica SPÖ Pamela Rendi-Wagner, bodo vsi, ki so v Avstriji vpisani v elektronski register cepljenja, imeli možnost, da so do trikrat izžrebani za dobropis v vrednosti 500 evrov.

Finančnih spodbud, ki bodo odvisne od deleža cepljenih, se lahko nadejajo tudi posamezne avstrijske občine. Kot poroča na spletni strani avstrijski Kronen Zeitung, bo imel vsak deseti cepljeni, tako tisti, ki so to že storili, kot tisti, ki bodo to še storili, v Avstriji možnost za dobitek na t. i. cepilni loteriji.