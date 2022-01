»Prodaja v trenutku, ko je vpliv epidemije še vedno prisoten, bi povzročila neposredno škodo. In kdo bi odgovarjal za to?« se je vprašal minister.

Zapis na omenjenem družbenem omrežju je objavil potem, ko sta televizija POP TV in časnik Delo poročala, da bi lahko sklad York svoj okoli 43-odstotni delež Save prodal madžarskemu skladu Diofa Asset Management, potem ko so zastali pogovori o prodaji tega deleža Slovenskemu državnemu holdingu (SDH).

Minister je izpostavil, da York ni državni, ampak je zasebni sklad. »Zato je tudi absolutno suveren v svojih poslovnih odločitvah. So se pa pogledi državnih lastnikov in sklada York v preteklosti bistveno razlikovali,« je povedal.

Vprašal se je, zakaj bi morala država na vsak način odkupiti delež Yorka, čeprav bi se lahko s tem postavila v slabši položaj, ter zakaj so še nekaj mesecev nazaj dobivali vprašanja, zakaj je delež Yorka treba sploh kupiti. »Del takih špekulacij ne želim biti,« je poudaril.

Minister je še navedel, da je SDH pripravil letni načrt upravljanja za leto 2022 in da ga je vlada potrdila. »Aktivnosti za leto 2022 so potrjene in upravljalec slovenskega premoženja ima nalogo, da temu tudi sledi,« je sklenil.

SDH je v današnjem sporočilu za javnost zapisal, da letni načrt upravljanja glede naložbe v Savo predvideva več scenarijev. Poudaril je, je treba »v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju turistične panoge preučiti tako novonastala tveganja kot tudi več scenarijev, ki bodo v prihodnje narekovali najbolj optimalno upravljavsko odločitev SDH v zvezi s Savo«.

Holding je dodal, da nima uradnih informacij o prodajnih aktivnostih drugih delničarjev Save in da »odločno zanika informacije, objavljene v medijih, da 'naj bi v SDH razmišljali o prodaji svojega deleža madžarskemu skladu', saj na to temo uprava SDH ni bila v stiku s predstavniki York niti z madžarskim skladom, ki ga mediji omenjajo kot kupca, niti SDH ne vodi prodajnih postopkov.«

Predsednik uprave SDH Janez Žlak je decembra v intervjuju za časnik Delo razkril, da so v letnem načrtu upravljanja poleg možnosti nakupa in oblikovanja turističnega holdinga predvideli še druge možne scenarije, kot na primer združitev Save in Save Turizma ter skupno prodajo s skladom York.

SDH je v današnjem sporočilu še navedel, da bo tudi v letu 2022 posebno pozornost namenjal spremljanju poslovanja državnih turističnih družb, analizi razmer v turistični panogi, izvedbi načrtovanih investicij in načrtom družb za okrevanje po posledicah, ki jih je povzročila epidemija covid 19.

»Za turistične družbe bo v letu 2022 ključna stabilizacija poslovanja ter učinkovito prilagajanje spremenjenim razmeram v panogi (struktura gostov, spremenjene potrebe oz. pričakovanja gostov, trajnostna naravnanost ...),« je zapisal SDH in v zvezi s tem poudaril, da septembra lani sklenil dodatek k pogodbi o reprogramu terjatev do družbe Sava, s čimer se je refinanciranje podaljšalo do 30. junija 2022, kar da ohranja stabilnost poslovne skupine Sava.