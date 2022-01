V omenjenih treh strankah med drugim menijo, da bi lahko imele Janševe izjave dolgoročne posledice na odnose z azijskimi državami in so v neskladju z dolgoročno strategijo slovenske zunanje politike. Opozorili so tudi na vlogo državnega zbora pri zunanjepolitičnih usmeritvah Slovenije.

Poslanec Matjaž Nemec (SD) je v izjavi za medije pojasnil, da je seja OZP nujno potrebna, ker gre pri Janševih nedavnih izjavah za »samoiniciativno pobudo predsednika vlade, ki bi lahko imela posledice v mednarodnih odnosih«, kar je po njegovih besedah v neskladju z mednarodnimi pogodbami, ki jim je Slovenija zavezana. »Če bi prišlo do sprememb teh pogodb, je znan postopek, ki ne sme zaobiti državnega zbora,« je dodal.

Ocenil je tudi, da so premierjeve izjave »strateški premik« v odnosu do druge največje gospodarske sile na svetu in odraz »nekonsistentne politike, predvsem v dneh, ko se 41 slovenskih športnikov podaja na olimpijske igre v Peking«. Ta je po besedah poslanca SD že dal vedeti, da so se odnosi med državama drastično poslabšali. Dodal je, da bi lahko nastala tudi precejšnja gospodarska škoda.

Ob tem je Nemec spomnil, da je imela Slovenija s Kitajsko ob pojavu pandemije covida-19 vzpostavljene kanale solidarnosti in je bila prav Kitajska ena od prvih držav, ki je Sloveniji pomagala v času, ko si v Evropi ni bilo moč zagotoviti zaščitnih sredstev za spopadanje s pandemijo.

Opozoril je tudi, da Slovenija kandidira za nestalno članico Varnostnega sveta Združenih narodov, za kar je pomembna tudi podpora afriških in azijskih držav, kjer ima Kitajska svoj vpliv, »tudi pri glasovih, ki jih Slovenija potrebuje v VS, da se kandidatura izkaže uspešna«. Dejal je še, da gre na eni strani za nekonsistentnost, ko Slovenija išče podporo za nestalno članico VS ZN, na drugi strani pa iskanje konflikta in odpiranja novih vprašanj s še eno od globalnih velesil in drugo gospodarsko velesilo sveta.

Poslanec Andrej Rajh iz stranke SAB je ocenil, da gre pri premierjevih izjavah za »nedopustno in samovoljno soliranje za zasledovanje izključno partikularnih interesov njegove lastne stranke na škodo Slovenije«. Tudi on je izpostavil, da je Kitajska zelo pomembna gospodarska partnerica, v katero Slovenija izvozi za 280 milijonov evrov blaga.

Slovenija pod sedanjo vlado po njegovih besedah postaja »pobalinski otrok, ki solira in se opredeljuje do tem, o katerih je nihče ni povprašal za mnenje. Taka politika je škodljiva in predstavlja nadaljevanje škodljive politike, ki smo jo zasledili s strani sedanjega predsednika vlade že v času ameriške predvolilne kampanje«.

Poslanec Nik Prebil (LMŠ) je dejal, da je srž problematike in izjav predsednika vlade, ki jih je označil za nespametne, zaostrovanje odnosov s tujimi državami, v tem primeru s svetovno velesilo Kitajsko "zaradi partikularnih interesov, ki jih ima predsednik vlade na tem področju ". Dodal je, da je državni zbor tisti, ki kroji, spreminja in sprejema celotno zunanjo politiko Slovenije in opozoril, da so nedavne premierjeve izjave o vzpostavitvi predstavništev s Tajvanom šle mimo državnega zbora.

Menil je še, da bi se dalo gospodarsko sodelovanje s Tajvanom, ki sedaj poteka na ravni brez predstavništva, okrepiti na drugačen način. Dodal je, da je bilo danes opaziti tudi neskladnost med predsednikom vlade in ministrstvom za zunanje zadeve, saj slednje javnosti sporoča, da naj bi šlo za gospodarsko ali kulturno predstavništvo. Na podlagi tega je po besedah Prebila »povsem jasno, da je ta zadeva šla izključno iz rok predsednika vlade in da o tem ministrstvo za zunanje zadeve predhodno ni bilo seznanjeno«.

»Kaže na to, da Janez Janša usmerja pozornost od katastrofe, ki jo imamo doma, na ta način, da se vsi ukvarjajo z dotičnim vprašanjem, s katerim je razburil ne samo Kitajsko«, sledil je tudi odziv držav Beneluxa. LMŠ se po njegovih besedah zavzema za dialog in močnejšo uporabo multilateralizma, ne pa »twitter in osebno diplomacijo, ki se jo gre Janez Janša«.

Premier Janša je v v ponedeljek objavljenem pogovoru za indijsko televizijo Doordarshan med drugim razkril, da s Tajvanom potekajo pogovori o »izmenjavi predstavništev«. Zatrdil je sicer, da »to ne bo na ravni veleposlaništev«. »To bo predstavništvo na enaki ravni, kot jih ima že veliko držav članic EU,« je dejal. Pri tem je Kitajsko ostro kritiziral zaradi odziva na napoved Litve na odprtje diplomatskega predstavništva na Tajvanu in tajvanskega v omenjeni baltski državi.

Na kitajskem zunanjem ministrstvu so sicer v sredo odzvali na Janševe izjave glede Tajvana in jih označili za »nevarne« ter izrazili ostro nasprotovanje, češ da je Tajvan nedeljiv del kitajskega ozemlja, načelo ene Kitajske pa da je splošno priznano pravilo mednarodnih odnosov.

