Kot je dejal Pahor, ocenjuje, da ima Državna volilna komisija dovolj časa, da tudi v covidnih razmerah pripravi, organizira in izvede volitve tako, da nad rezultati volitev ne bo nobene sence dvoma.

Ob tem je spomnil, da se je v začetku novembra lani v državnem zboru na ločenih pogovorih posvetoval o datumu razpisa parlamentarnih volitev in je bilo razen ene poslanske skupine soglasno mnenje, da je prvi možni datum, 24. april, najboljša izbira. Takšno pa je bilo tudi njegovo mnenje.

Za izvedbo volitev 5. junija 2022 pa se zavzema prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. »To je legitimno stališče, vendar pa je moja pristojnost in moja odgovornost, da se odločim in podpišem odlok ter razpišem volitve,« je dodal Pahor.

Glede covidnih razmer je med drugim povedal, da je bilo v zadnjih dveh letih v teh razmerah v evropskih državah opravljenih več kot 40 volitev na lokalni, deželni in državni ravni, pri čemer so našli različne načine za nemoten potek in izvedbo volitev. Na Portugalskem bodo na vrhu petega vala konec tega meseca izvedli parlamentarne volitve, je še izpostavil predsednik.

Dejal je, da je predsedniku ter članom in članicam volilne komisije hvaležen za danes opravljen konstruktivni pogovor. »Ne dvomim, da bodo po svojih najboljših močeh storili vse za to, da bomo 24. aprila opravili državnozborske volitve tako, da bomo vsi zaupali v rezultat teh volitev, predvsem pa, da bo tudi glede na covidne razmere prav vsakemu dana možnost, da bo uveljavil svojo volilno pravico,« je še dejal Pahor.