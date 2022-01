Agencija išče zlasti strokovnjake z izkušnjami s področja analize stroškov in koristi, ki se uporablja v prometnem ter energetskem sektorju. Kljub temu pa k vpisu v podatkovno zbirko spodbuja in vabi tudi strokovnjake z drugih področij, povezanih z omenjenima sektorjema.

Kot so izpostavili na ministrstvu za infrastrukturo, bodo strokovnjaki s to priložnostjo pridobili nove izkušnje pri agenciji EU, ki jih bodo lahko navedli v življenjepisu, večjo zaposljivost zaradi boljšega poznavanja programov financiranja EU, odlične priložnosti za mreženje z drugimi strokovnjaki in predstavniki institucij EU, pregled najnovejšega razvoja na področju večjih projektov, ki bodo oblikovali prihodnost Evrope, in plačilo za priložnostno vrednotenje.

Zainteresirani se na razpis prijavijo z vpisom v podatkovno zbirko strokovnjakov Evropske komisije, med strokovnimi znanji pa morajo navesti analizo stroškov in koristi.