»Iz dneva v dan beležimo nove rekorde novo okuženih, saj je nova različica virusa tudi do trikrat bolj kužna, a k sreči manj nevarna. Laboratoriji, ki opravljajo PCR testiranje so na robu zmogljivosti. Strokovnjaki iz Instituta Jožefa Stefana napovedujejo, da bomo vrh tega vala dosegli šele konec tega meseca oziroma v začetku naslednjega. Kdaj bo prišlo do umiritve, si nihče ne upa napovedati. Dosedanje izkušnje s covidom so nam pokazale, da se virus umiri v poletnem času, zato ni pričakovati kakšnega drugačnega razpleta,« so v Jelinčičevi stranki SNS svojo pobudo obrazložili na spletni strani.

V nadaljevanju navajajo, da si številni želijo volitve čimprej, ob tem pa se v SNS sprašujejo, kaj bo s tistimi, ki zaradi karantene ali samoizolacije na volitve ne bodo mogli. »V Slovenski nacionalni stranki smo zato danes dali pobudo predsedniku Borutu Pahorju, naj vendarle preseka ta gordijski vozel in volitve razpiše na zadnji možen datum, in sicer 5. junija 2022. Torej že v poletnem času, kjer dokazano pade število okuženih in ne bi s tem silil ljudi, da kršijo ukrepe/odloke, oziroma bi ohranili pravico do volilne izbire,« so še zapisali včeraj.

Člani Državne volilne komisije (DVK) so sicer v torek na posvetu na Brdo pri Kranju med drugim razpravljali o možnih oblikah glasovanja volivcev v karanteni ali izolaciji. Sklenili so, da bodo prihodnji teden organizirali sestanek z ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in strokovno skupino.