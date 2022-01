»Mi smo nazaj,« so pred obračunom 10. kroga evropskega pokala proti Gran Canarii na družbenih omrežjih sporočali iz Cedevite Olimpije in se veselili vnovične aktivnosti po okužbah s koronavirusom. A sredin večer za Ljubljančane ni bil nič kaj prešeren, temveč povsem za pozabo. Krajše mirovanje je moštvu trenerja Jurice Golemca, ki je pogrešal Marka Radovanovića, več kot očitno povzročilo preglavice, saj je bila igra povsem razbita ter brez repa in glave. Poraz proti kakovostni Gran Canarii tako nikakor ni presenečenje, a bodo morali v zmajevem gnezdu hitro strniti vrste, saj sledi serija težkih tekem. Že v ponedeljek v ligi ABA v Stožicah gostuje Crvena zvezda.

Ljubitelji košarke v slovenski prestolnici so lahko košarkarje Cedevite Olimpije na delu znova videli prvič po 18. decembru, ko so v Stožicah ugnali Studentski centar. Niz gostujočih tekem in okužbe s koronavirusom so nato poskrbeli, da zmaji kar mesec dni niso nastopili pred domačimi navijači. Ravno zdravstvene težave Ljubljančanov pa so dale slutiti, da večjih možnosti na obračunu evropskega pokala proti Gran Canarii nimajo, pa čeprav je tudi špansko moštvo doživljalo podobno kalvarijo, le da je prvo tekmo po mirovanju igralo med vikendom na domačem prvenstvu, medtem ko je bila za igralce trenerja Jurice Golemca to prva po 3. januarju. Ker je bilo okužb v moštvu kar nekaj, je bil proces treningov otežen, posledice pa so bile hitro vidne. Gostitelji namreč od uvodnega sodnikovega meta niso bili pri stvari. Manjkala je prava energija, natančnost pri metih, kroženje žoge, veliko je bilo nespretno izgubljenih žog… Tudi nova okrepitev Zoran Dragić, ki je dobil glasen aplavz ob predstavitvi in pozneje ob vstopu s klopi za rezervne igralce, ni mogel spremeniti toka dogodkov. Kapetan Jaka Blažič in soigralci so tako v prvi četrtini zmogli vsega sedem točk, medtem ko jih je razigrani nasprotnik nasul 23. V nadaljevanju so se zmaji sicer zbrali in ob nekoliko manj natančnih gostih dali občutek, da bi se lahko vrnili v igro za zmago, a napaka ali dve – in Gran Canaria je že pridobila novo varno prednost.

Tudi prva akcija drugega polčasa Olimpije z novo izgubljeno žogo ni dala nobenega signala, da bi se stvari na parketu lahko spremenile, novo težavo za Golemca pa je predstavljala reakcija Yogija Ferrella po slabi podaji Alenu Omiću. Ameriški organizator igre je namreč ob minuti odmora, ki je sledila, samo zamahnil z roko in se usedel povsem na konec klopi. Olimpijin trener ga za to ni kaznoval, temveč ga je pozneje znova poslal v igro, skupaj s soigralci pa so še naprej igrali bledo in bili za to »nagrajeni« tudi s posameznimi žvižgi s tribun. Nasprotnik je še naprej le izkoriščal ponujeno in na koncu prišel do povsem zaslužene zmage, redka svetla točka pri gostiteljih pa je bil Luka Ščuka, ki je dobro izkoristil minute na parketu. »Od začetka nismo igrali s pravo energijo. Bili smo mehki. Resne košarke ne moreš igrati brez treningov. V tem primeru vse skupaj izpade tako, kot je na tej tekmi,« je po tekmi povedal Jurica Golemac.

Evropski pokal, 10. krog, druge tekme v skupini B: Venezia – Bourg 78:81, Promitheas – Valencia 68:71, Budućnost – Ulm 68:89, Virtus – Bursaspor prestavljeno, vrstni red: Gran Canaria 7-2, Budućnost in Valencia po 7-3, Virtus 6-3, Ulm 5-5, Venezia 4-5, Olimpija in Bursaspor po 3-6, Bourg 3-7, Promitheas 2-7.