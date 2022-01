Nekako se iz katerega koli že konca Ljubljane prebijte do južne obvoznice. Za tiste iz centra predlagamo Barjansko cesto. Obvoznico zapustite na izvozu Ljubljana zahod, prečite Tržaško in se po Cesti Dolomitskega odreda peljite v smeri Dobrove, od tam pa proti Polhovemu Gradcu. A pazite, tu lahko uporabite fino bližnjico in v vasi Hrastenice zavijete proti Osredku. Prijetna pot vas bo strmo navzgor vodila mimo osamljenih kmetij skozi gozdove in potem se vam bo po daljšem strmem klancu odprl pogled na priljubljeno izletniško točko ob cerkvici svete Katarine. Pot se nato obrne nazaj proti dolini in vas pripelje vse do vasi Sora pri Medvodah. Od tam bo šlo precej hitro skozi Medvode in do Stanežič, kjer se boste postavili v vrsto za odvzem brisa in čakali le še kakšno uro.

Ni za kaj.