Razprodaja »super« slovenske hrane Podgorškovih ne moti

Prehranski varuh Igor Hrovatič je ugotovil, da mlado goveje meso z oznako Izbrana kakovost Slovenija poleg Tuša razprodaja tudi Spar. Kmetijskemu ministrstvu se to ne zdi sporno. “Gre za poslovne dogovore med trgovci in proizvajalci kot dobavitelji, zato ministrstvo v njihove poslovne odnose ne more vstopati,” so pojasnili.