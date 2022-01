No, in v tem je razlika med »von Hindenburgom« in dejanskim Predsednikom države (z veliko začetnico). Predsednik države ima in mora opravljati funkcijo moralne avtoritete in vrhovnega vodje države. Mora imeti moralni in politični kompas. Mora se zavedati, kaj je prav in kaj ne. Poglejmo ta primer: italijanski predsedniki v vsej povojni zgodovini predstavljajo edini pravi vir politične stabilnosti, saj so v času političnih kriz vedno znali odigrati vlogo kriznega menedžmenta.

In to je problem našega (še) aktualnega predsednika države. Ni želel ravnati in ne ravna kot moralna avtoriteta in ne želi prevzemati odgovornosti. Pač pa želi uživati svojo patetično sinekuro na instagramu. Zgodovina mu ne bo naklonjena. Tako kot ni von Hindenburgu. Damijan blog