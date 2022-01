S svečami ohranjajo prijateljstvo s Plečnikom

V Lectarjevi hiši v središču Kamnika Steletovi ohranjajo 300-letno družinsko tradicijo. Arhitekt Jože Plečnik, družinski prijatelj Steletovih, je leta 1950 predlagal, da bi izdelali sveče, okrašene z odlitki motivov iz voska. Te odlitke so oblikovali v modelih, ki so jih uporabljali za oblikovanje testa. Tradicijo izdelovanja sveč po Plečnikovi zamisli, ki se je ohranila vse do današnjih dni, lahko to soboto spoznate tudi sami.