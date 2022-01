Bitka za Pacifik

Na straneh slovenske vlade berem, da smo v izjemno dobrih odnosih z Indijo in se pripravljamo na spopad s Kitajsko. Indijcem smo z najvišjega vrha skozi njihovo javno televizijo Doordarshan zagotovili, da je »kljub vsem tem problemom med Rusijo, Ukrajino in drugimi stvarmi glavno vprašanje zdaj Pacifik«. Tajvan in Hongkong sta na prvem mestu naših skrbi. Indijska javna televizija je kredibilen medij in nam je lahko za zgled. Njen ustanovitelj je indijska vlada, financira jo ministrstvo za informiranje, ki skrbi za kadrovsko usklajenost. Vse teče gladko.