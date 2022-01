Moje telo, moja pravica

Trideset let po izidu zbornika Abortus – pravica do izbire?!, ki ga je takrat izdala skupina Ženske za politiko, je pet tedanjih članic skupine, Ana Kralj, Tanja Rener, Vesna Leskošek, Metka Mencin in Mirjana Nastran Ule, te dni predstavilo nov zbornik Pravica do abortusa, ki ga je izdala Založba FDV. V njem znanstvenice sledijo ženskim pravicam skozi čas, prostor in institucije.