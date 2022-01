Svetovni pokal v biatlonu se nadaljuje v Anterselvi, kjer bodo na današnji moški individualni tekmi na 20 kilometrov nastopili tudi Slovenci Jakov Fak, Miha Dovžan, Rok Tršan, Lovro Planko in Alex Cisar, na jutrišnji ženski na 15 kilometrov pa Polona Klemenčič, Nika Vindišar in Tais Vozelj. To bosta šele drugi najdaljši biatlonski preizkušnji v tej sezoni svetovnega pokala po začetku v Östersundu, kjer je v moški konkurenci zmagal Norvežan Sturla Holm Laegreid, drugi je bil njegov rojak Tarjei Boe, tretji pa Francoz Simon Desthieux, v ženski pa je bila najboljša Čehinja Marketa Davidova, druga je bila Avstrijka Theresa Hauser in tretja Nemka Denise Hermann. Od slovenskih predstavnikov je edini do točk prišel Jakov Fak, ki je bil 29., toda po nekaj bledih nastopih je minulo nedeljo spet dokazal, da se je še vedno sposoben uvrstiti med najboljše.

»Pred vsako letošnjo tekmo sem pričakoval, da se nam bo odprlo, pa se nam žal ni. Zato smo bili toliko bolj veseli tega osmega mesta Faka, še zlasti zato, ker je šel na start šele kot 39. Zdaj samo upam, da bo cela ekipa črpala samozavest iz tega rezultata,« je po včerajšnjem uradnem treningu na biatlonskem stadionu v Anterselvi dejal Janez Marič, glavni trener slovenske moške biatlonske reprezentance. »Tekme v Anterselvi so na visoki nadmorski višini, približno takšna bo tudi na olimpijskih igrah v Pekingu. V individualni tekmi je natančno streljanje zelo pomembno, toda če ni dobrega teka, ti niti dober strelski izkupiček ne pomaga kaj veliko. Zato bo treba sestaviti oboje. Če bodo fantje naredili to, kar znajo, in če bo še kanček sreče, se nadejam novih točk za svetovni pokal in vsaj enega nastopa na nedeljski tekmi s skupinskim startom,« je Marič razkril svoja pričakovanja pred današnjo tekmo, na kateri bodo nastopili tudi vsi najboljši Norvežani, ki jih v Ruhpoldingu prejšnji teden ni bilo.

Na nedeljsko tekmo s skupinskim startom se bo ob najboljših 25 tekmovalcih v skupni uvrstitvi svetovnega pokala uvrstilo še pet najboljših z individualne tekme. Prvi adut slovenske izbrane vrste bo seveda Fak, realno pa bodo manj možnosti za nedeljsko tekmo imele slovenske biatlonke, ki jih individualna preizkušnja čaka šele jutri. Na startu so le tri, kar pomeni, da v soboto na štafetni tekmi ne bodo nastopile.

»Ker v teh dneh na Pokljuki poteka mladinsko evropsko prvenstvo, z nami ni Žive Klemenčič, ki je drugače med potnicami na olimpijske igre. Dobro bi bilo, če bi Polona Klemenčič prišla še do enega dobrega rezultata pred Pekingom, mislim pa, da sta tudi Nika in Tais sposobni dobro odstreljati. Res je, da proge v Anterselvi niso preveč zahtevne, vendar svoje naredi nadmorska višina, ampak kot rečeno, želim si predvsem natančnosti na strelišču,« je dejala Andreja Mali, glavna trenerka slovenske ženske izbrane vrste.