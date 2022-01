Političnim govorcem primanjkujejo nove paradigme, ki jih nikakor ne najdejo, vsi ponavljajo vedno iste fraze brez trohice izvirnosti, kot da ne slišijo glasu ljudstva, ki jih sprašuje prava vprašanja in jim nalaga prave naloge.

Nihče nikoli doslej ni obljubljal javnosti tistega, kar bi najbolj logično moral najprej in najbolj obljubiti in tudi delati. Namreč, nihče doslej se še ni obvezal, da bo pri vseh netehničnih, političnih odločitvah odločal skladno z javnim mnenjem in mnenjem stroke. Da bo odločal legitimno, ne le legalno. Soupravljanje z občani in strokovno javnostjo ni zapisano v nobenem političnem programu. Namreč, dejansko soodločanje, dejanska participacija javnosti in stroke. Praviloma se politične stranke obnašajo tako, kot da vse vedo, vse zmorejo in nikogar ne potrebujejo. Niti ne potrebujejo strokovnjakov zunaj svojih strank, niti ne potrebujejo konsenza javnosti. To pa je v nasprotju z bistvom predstavniškega sistema, saj lahko nekoga predstavljaš le, če veš, kakšni so njegovo mnenje, potrebe, zahteve. Le kako lahko nekoga predstavljaš, če ne poznaš njegovega stališča? Poslanci so poštarji, ne pa zasebna neodvisna podjetja. Z izvolitvijo niso dobili niti vsega znanja niti vsega vedenja, ampak le mandat za prenašanje mnenja volilcev v prakso, ne pa za udejanjanje interesov, ki niso niti javni niti v konsenzu z javnostjo in stroko.

Politično in etično napačno se je torej pogovarjati in dogovarjati z drugimi strankami, ampak je edino smiselno in obetavno, če se sklene sporazum z volilci, če se pogovarja in sklepa dogovore z volilci, davkoplačevalci: z obljubami in zavezami o spoštovanju njihovih interesov in transparentnim delovanjem.

Posledica napačnega razumevanja predstavniškega sistema so »naši« na ministrskih mestih. Takšni, ki področja ne poznajo, ki nimajo nikakršnih osebnih referenc, vendar ubogajo in odločajo. Kot denimo minister Vrtovec, ki nima nobenega znanja ali izkušenj v energetiki, pa izjavlja, da je Slovenija naklonjena jedrski energiji. Kako pa on to ve? A je koga to vprašal? Ali pa mu je kak angel ponoči to prišepnil na uho?

Politika bo morala spoznati in ponotranjiti, da mora delovati tudi legitimno, ne le legalno. Morala bo spremeniti metode samovoljnega odločanja in iskati konsenz v strokovni in splošni javnosti, sicer bo dobila referendum za referendumom za vsako samovoljno, družbeno neusklajeno odločitev. Po zadnjih dveh referendumih o vodah in prostorskem načrtu v Ankaranu bo kritična javnost šla naprej z referendumom o zakonu o RTV, o tem, da mora direktorja policije imenovati bodisi sodni svet bodisi predsednik države na predlog varuha človekovih pravic in tako dalje, vse do končne zmage nad politokracijo, ki je v tem mandatu pokazala vso svojo primitivnost in brezobzirnost.

Bojko Jerman, Dolsko