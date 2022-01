Dvainpetdeset minut je potrebovala Asleigt Barty, da se je uvrstila v šestnajstino finala OP Avstralije v tenisu. Prva igralka sveta je s 6:1, 6:1 nadigrala Italijanko Lucio Bronzetti. V prvem krogu je za zmago s 6:0, 6:1 proti Leši Curenko za zmago potrebovala dve minuti več. Avstralci vse bolj na glas napovedujejo, da bo letošnji prvi turnir največje četverice prvi po letu 1978, ko je bila najboljša Chris O'Neal, ki ga bo osvojila domačinka. »Po višini nisem med najvišjimi teniškimi igralkami. Vem pa, da lahko vsaki tekmeci vsilim svoj ritem igre. Če mi to uspe, imam v žepu močno orožje,« se zaveda svoje moči Asleigh Barty, medtem ko domači navijači ob njenih nastopih radi dvignejo znani navijaški rekvizit »Barty Party« (zabavna Barty, op. p.).

V tretjem krogu OP Avstralije so z vozičkom odpeljali z igrišča Harmony Tan. Francozinja si je v dvoboju, polnem preobratov, v odločilnem nizu poškodovala levo mečno mišico in ni mogla več stopiti na nogo. Jelena Svitolina je bila sicer na dobri poti k uvrstitvi v tretji krog. »Na takšen način si ne želi zmagati nobena teniška igralka. Težko je, ko od blizu vidiš tako hudo poškodbo,« je priznala Jelena Svitolina , ki je o svoji igri dejala, da bi si želela manj neizsiljenih napak, s katerimi sebe spravlja v slabo voljo, tekmicam pa rastejo krila.

Izjemne predstave v Melbournu kaže tudi Naomi Osaka, ki je imela v zadnjih mesecih precej težav z depresijo. Japonka po OP ZDA do prihoda v Avstralijo ni tekmovala, v Melbournu pa se kaže v izvrstni formi. Proti Madison Brandle je v 66 minutah izgubila le štiri igre. »Precej bolje vračam servise, kar me zelo veseli, saj sem se tej prvini med pripravami na novo leto zelo posvetila. Ne želim primerjati svojega tenisa s preteklostjo, saj sem potem vselej nezadovoljna. Skušam se osredotočati v vsak dvoboj posebej,« sporoča 24-letna Naomi Osaka .

Uspešna slovenska dvojica

Vesela vest je včeraj zjutraj prišla iz slovenskega tabora. Med dvojicami sta namreč združili moči Kaja Juvan in Tamara Zidanšek. Ljubljančanka in Konjičanka ste v prvem krogu preskočili visoko oviro. S 6:4, 7:6 (5) sta po uri in 37 minutah igre izločila 12. nosilki turnirja dvojic, Indijko Sanio Mirza in Ukrajinko Nadijo Kičenok. Tekmici v drugem krogu bosta dobili danes, in sicer boljši par z dvoboja med Romunkama Simono Halep in Elena-Gabrielo Ruse ter romunsko-nemško navezo Jaqueline Cristian-Andrea Petković.