Za 21-letnega Jerneja Slivnika, ki kot edini slovenski parasmučar nastopa na svetovnem prvenstvu v Lillehammerju, je današnji nastop prvi vrhunec sezone. Na veleslalomski preizkušnji je mladi Hrušičan navdušil, ko je bil v prvem teku odločen in napadalen, zato končno 5. mesto ni presenečenje. V drugo je morda odpeljal za odtenek bolj rezervirano, na srečo pa ga ni zmedla niti napaka v drugi polovici proge, kar je bilo na koncu dovolj za 7. mesto.

Svetovni prvak med sedečimi smučarji je postal Norvežan Jesper Pedersen, ki je slavil s časom 2:14,42. Srebrn je bil Poljak Igor Sikorski (+6,51), bronast pa Američan Andrew Kurka (+6,83). Slivnik je bil šesti s časom 2:26,66. Z obema programa je opravilo 16 smučarjev, peterica je odstopila v 2. teku. V snegu je končal tudi Nizozemec Jeroen Kampschreur, ki je bil prvi po prvem teku.

Zahtevna proga

»Počutim se super. Predvsem sebi in drugim sem dokazal, da nisem lahko le med 10, ampak tudi med peterico najboljših, če odpeljem, kot znam. Resnično mi je v prvo uspela vrhunska vožnja. V drugem teku sem želel še nekaj dodati. Brez kalkulacij sem odpeljal, žal pa sem na prelomnici naredil napako, ki me je stala nekaj mest. A sem od napake naprej spet smučal odločno, ujel ritem in pokazal tisto pravo smučanje. Proga je bila zelo zahtevna in vredna naslova svetovnega prvaka,« je po prihodu v cilj povedal Slivnik, ki meni, da je bila prva veleslalomska vožnja njegova najboljša v karieri. »Vesel sem rezultata, a sem tudi toliko samokritičen, da sem zavedam, da bi bil lahko brez napake tik pod stopničkami,« je še dodal Slivnik, ki ga v petek čaka še slalomska tekma.