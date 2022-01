Po končani sodni preiskavi je hrvaško državno odvetništvo vložilo obtožnico zoper voznika, ki je 25. julija lani na avtocesti v bližini Slavonskega Broda povzročil grozljivo prometno nesrečo, v kateri je umrlo deset ljudi. Še enajst jih je bilo hudo poškodovanih.

Dvainpetdesetletni državljan Kosova D. L. je malo po šesti uri zjutraj vozil avtobus po desnem voznem pasu avtoceste, ko se je v bližini mesta Sibinj obrnil proti zadnjemu delu avtobusa, od koder je ga je zmotil hrup. Lahkomiselno je domneval, da s tem ne bo nikogar ogrozil, v resnici pa ni mogel spremljati dogajanja v prometu in smeri gibanja avtobusa, je zapisano v obtožnici. Tako ni pravočasno opazil, da je vozilo zapeljalo čez odstavni pas na travnato bankino in oplazilo kažipot. Tožilstvo trdi, da je takrat zavil levo in začel zavirati, nakar je avtobus začelo zanašati in se je prevrnil.

Mediji so po nesreči poročali, da je voznik preiskovalcem priznal, da je za volanom za trenutek zaspal. Zato se je veliko govorilo o tem, kako zelo nevarne so dolge vožnje in posledična utrujenost zaradi neprespanosti. Hrvaški Jutarnji list pa zdaj piše, da naj bi po neuradnih informacijah D. L. vseskozi trdil, da ni šlo za spanec, pač pa ga je med vožnjo nekaj zmotilo. D. L. je, kot smo poročali po nesreči, vozil avtobus prevoznika Deva Tours s sedežem v Prištini iz Frankfurta proti Prištini. Tja je bilo namenjenih skupno 69 ljudi. Večina migrantskih delavcev, ki so se po dolgem času vračali v domovino na poletni oddih. Pri vožnji naj bi se izmenjevala dva voznika. Po neuradnih podatkih sta se zadnjič zamenjala na Obrežju; voznik, ki je šel takrat počivat, je v nesreči umrl. Zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom obtoženemu grozi 15 let zapora. mfr