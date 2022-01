Preiskovalna komisija o ugotavljanju morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov, ki jo vodi Rudi Medved (LMŠ), je vmesno poročilo sprejela 10. januarja. Takrat je Medved dejal, da so zaslišanja 20 prič in pregled dokumentov potrdili, da v slovenski policiji stvari tečejo po diktatu politike.

Državnemu zboru komisija v vmesnem poročilu predlaga, da po obravnavi poročila sprejme dva sklepa, in sicer da DZ predlaga ministru za notranje zadeve Alešu Hojsu, da odstopi s funkcije ministra, ter da naj vlada po odstopu ministra Hojsa s položajev razreši oba državna sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve. Medved je predsednika DZ prosil, da danes vloženo vmesno poročilo uvrsti na dnevni red seje kolegija predsednika DZ, ki bo odločal o sklicu januarske seje DZ.

Ločeno mnenje k vmesnemu poročilu je napovedal poslanec Dejan Kaloh (SDS), danes pa se je izkazalo, da je ločeno mnenje pripravil tudi Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS), a njegova vsebina ni javno znana. Kot je med drugim razvidno iz Medvedovega dopisa Zorčiču, ki spremlja vmesno poročilo, namreč Jelinčičevo ločeno mnenje vsebuje tudi nekatere zavarovane osebne podatke. Če bo do obravnave njegovega ločenega mnenja na seji DZ prišlo, pa da je to treba opraviti na nejavnem delu seje, je opozoril Medved.

Kaloh je svoje ločeno mnenje predstavil v torkovi izjavi za javnost, v kateri je bil do vmesnega poročila zelo kritičen. Med drugim je dejal, da bistvene ugotovitve vmesnega poročila ocenjuje kot zavajajoče, tudi škodljive in da jih na vsebinski ravni v celoti zavrača. Spomnil je, da so zaslišali 20 prič, in po njegovih besedah jih je 17 od teh ovrglo oz. ni potrdilo sumov, medtem ko preostale tri priče za svoje trditve po Kalohovih navedbah niso imele dokazov. Ocenil je, da je v vmesnem poročilu veliko nedoslednosti, protislovnosti in pavšalnih ugotovitev, zato ocenjuje, da v poročilu predlagani sklepi niso vredni podpore DZ.

Kalohove očitke je v ločeni izjavi za javnost Medved v torek zavrnil. Napovedal je, da bodo pripravili tudi končno poročilo, računa, da bi njegova obravnava bila možna na marčevski seji DZ. Kot je dejal, si pa ne delajo utvar, da bodo sklepi, ko gre za vmesno ali končno poročilo, sprejeti. Je pa ocenil, da so z delom komisije dosegli namen, to je opozoriti slovensko javnost, da je to, kar se dogaja v slovenski policiji, popolnoma nesprejemljivo.