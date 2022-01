»S strani skupine Gen smo po pozivu za dostavo oziroma uskladitev pogodb prejeli negativen odgovor,« so danes sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, potem ko so pojasnila o prejemkih vodstvenega kadra Gen-I v preteklih letih sprva terjali do konca minulega leta, nato pa rok na prošnjo podjetja podaljšali do 17. januarja.

Ministrstvo je organe nadzora podjetja Gen-I zdaj ponovno pozvalo k spoštovanju veljavne zakonodaje. Ob tem so na ministrstvu navedli, da tudi sami v delu pritrjujejo ministrstvu, da so zavezanci po zakonu o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti, in sicer od 17. maja lani dalje.

Družba Gen-I je kot nadzorni organ za hčerinski družbi Gen-I Sonce in Elektro energija na poziv ministrstva odgovorila v postavljenem roku do konca lanskega leta in podala vse utemeljitve in pojasnila, vključno s pridobljenimi neodvisnimi strokovnimi pravnimi mnenji, so pojasnili za STA.

»Iz pridobljenih neodvisnih strokovnih pravnih mnenj izhaja, da so bile pogodbe poslovodnima osebama družb Gen-I Sonce in Elektro energija sklenjene v obdobju, ko družba Gen-I in družbe v njeni skupini niso bile zavezanke po zakonu o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in samoupravnih lokalnih skupnosti, vsled česar določila zakona na izvajanje prej omenjenih pogodb ne učinkujejo,« so poudarili in dodali, da je za podatke, vezane na prejemke poslovodstva družbe Gen-I, naslovnik skupščina družbe Gen-I oz. njen vsakokratni predsednik, v tem primeru je to Martin Novšak, sicer generalni direktor Gen Energije, ki je polovična lastnica Gen-I.

Gospodarsko ministrstvo je v začetku decembra uvedlo prekrškovni postopek zoper organe nadzora družb Gen-I, Gen-EL, Gen-I Esco in Elektro Energija, ker mu niso pravočasno posredovali pogodb z direktorji družb v skladu z Lahovnikovim zakonom po lastniških spremembah. Dodatno je pozvalo, naj nadzorniki Gen-I preverijo skladnost izplačil vodilnim v družbi.

Na ministrstvu so novembra za STA pojasnili, da se je lastniška struktura Gen-I v preteklosti spreminjala in da so letos ugotovili okoliščine, iz katerih bi lahko izhajalo, da gre za družbo z večinskim deležem države v smislu določb Lahovnikovega zakona in s tem za zavezanko po tem zakonu.

Te ugotovitve so nato posredovali družbi Gen-I in jo pozvali k posredovanju dokazil o statusu družbe in skladnosti prejemkov z določbami zakona.

Gen-I medtem že dva meseca nima poslovodstva, potem ko se je novembra lani iztekel mandat upravi Roberta Goloba. Družbeniki se namreč do zdaj niso uspeli dogovoriti o novi upravi Gen-I, zato naj bi začasno vodstvo imenovalo sodišče. A tudi to o treh predlogih, ki so jih dali družbi Gen Energija in Gen-EL kot lastnika Gen-I ter trgovec z elektriko sam, še ni odločilo. Lastniki bodo sicer na skupščini 25. januarja znova iskali soglasje o novi upravi.