Sodnik Oleksij Sokolov je danes zavrnil zahtevo tožilstva za prijetje Porošenka in postavitev varščine v višini 35 milijonov dolarjev. Porošenko in njegovi podporniki so odločitev pozdravili in na sodišču začeli peti državno himno.

Sodišče je Porošenku sicer naložilo izročitev potnega lista, s čimer mu je prepovedalo zapustiti državo. Že v začetku januarja je sodišče zamrznilo njegovo premoženje.

Proti nekdanjemu predsedniku Porošenku, ki je Ukrajino vodil med letoma 2014 in 2019, so nedavno uvedli preiskavo zaradi veleizdaje. Porošenko je decembra zapustil državo, a se je v ponedeljek, po mesecu dni odsotnosti, vrnil v Kijev in obljubil, da bo Ukrajini pomagal odvrniti morebitno rusko invazijo.

Oblasti preiskujejo več deset domnevnih kaznivih dejanj, v katera bi lahko bil vpleten Porošenko. Med obtožbami je tudi trditev, da je med letoma 2014 in 2015 pomagal samooklicanima ljudskima republikama Doneck in Lugansk pri prodaji premoga Kijevu v vrednosti 54 milijonov dolarjev.

Njegova vrnitev se je zgodila v času, ko se Ukrajina sooča z največjo krizo v zadnjih letih. Rusija je namreč na meji namestila več deset tisoč vojakov, kar je med prebivalstvom povzročilo strah pred napadom.

Porošenko je tudi odločen kritik sedanjega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki ga obtožuje, da ni storil dovolj, da bi preprečil rusko agresijo.