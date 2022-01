Juliana SkiTour je štiridnevno turnosmučarsko potovanje čez Julijske Alpe. Juliana SkiTour ni daljinska in neprekinjena smučarska povezava, ampak kombinacija štirih različnih turnih smukov. Seštevek teh skupaj s transferji omogoča turnosmučarsko pustolovščino čez celotno območje Julijskih Alp, torej od Kranjske Gore na severni do Tolmina na južni strani. Lahko pa to večdnevno turno smuko opravimo tudi v nasprotni smeri.

Vsaka izmed štirih etap je ponujena v dveh različicah, da se med odhodom udeleženci lažje prilagajajo dejanskim zimskim razmeram. Osnovna ideja ture je seveda turnosmučarsko potovanje, na katerem vam ne bo treba spati v mrzlih bivakih v gorah, ampak se boste vsak dan sproti vračali v dolino, kjer si lahko privoščite toplo prho, udobno posteljo in spodobno večerjo.

Srednje težke in zahtevnejše etape Etape se razlikujejo po težavnosti in med njimi je nekaj srednje težkih, nekaj pa zahtevnejših. Med prve v skupini Julijske Alpe štejejo Juliana SkiTour 1, prijazna tura v osrčju strmih sten pod Kriško steno (1950 m), Juliana Ski Tour 2, kratka tura Nad Šitom glava (2087 m), Juliana SkiTour 3, smučarsko potovanje čez obline Komne preko Lanževice (2003 m) v Bohinj, in Juliana SkiTour 4, Vogel (1922 m), z gorenjske na primorsko stran. Med zahtevnejše ture uvrščajo Juliana SkiTour 1a, Kotovo sedlo (2300 m), Juliana SkiTour 2a, za mnoge najlepši turni smuk nad Vršičem – Veliko Mojstrovko (2366 m), Juliana SkiTour 3a, ki mu pravijo tudi kralj smučarskih vrhov – Kanjavec (2569 m) in Juliana SkiTour 4a, nekakšen test za pogumne – Rušnati vrh (1915 m).

Vedno z gorskim ali planinskim vodnikom Izjemna zimska avantura je tako postala dostopnejša za širši krog obiskovalcev gora pozimi. Vsekakor je Juliana SkiTour turnosmučarsko potovanje, namenjeno izkušenim ter telesno in smučarsko dobro pripravljenim gornikom. Turni smučarji brez zadostnih izkušenj se sami nikar ne podajajte v ta zahtevni svet. V vsakem primeru najemite enega izmed licenciranih gorskih ali planinskih vodnikov, ki vas bo varno pripeljal do želenega cilja. Večji del Julijskih Alp je tudi zavarovano območje Triglavskega narodnega parka. Namen parka je ohraniti zakladnico naravnih bogastev in kulturne dediščine tudi za zanamce, zato so v parku vzpostavljena pravila obnašanja, ki smo jih vsi dolžni spoštovati. Tudi večji del Juliane SkiTour poteka po parku. Po zagotovilih organizatorjev se opisane poti zato v največji možni meri izogibajo mirnih območij, ki jih živali v parku potrebujejo, da lahko preživijo zimo, in tja ne zahajajo, da živali ne vznemirjajo po nepotrebnem. vav