Po predhodnem dogovoru smo se z Jernejem Tičarjem, študentom gradbeništva, ki je pred letom dni opravil izpit za turističnega vodnika, dobili pred turističnoinformacijskim centrom (TIC) na Jezerskem. Opremljen z nasmehom in dobro voljo je priznal, da vsaj za zdaj nima veliko dela in da se ljudje še niso navadili, da bi za odkrivanje domačih krajev izbrali pomoč vodnika. »Pred tednom dni sem po Jezerskem vodil mlajši par iz Srbije in bila sta iskreno navdušena,« je povedal in brez odlašanja predlagal, da krenemo na pot.

Od TIC do Planšarskega jezera Ker večina obiskovalcev izbere parkirišče pri Planšarskem jezeru, Tičar predlaga, da začnemo pot kar pred TIC, ki stoji ob osnovni šoli. »Redki so, ki od tu stopijo na makadamsko pot na drugi strani ceste, ki mimo košarkarskega igrišča na desni in vzdolž potoka Jezernice vodi mimo Žabjega trga,« začne pripovedovati ob prijetno hitrem tempu hoje. Pri tem opozori na roza stavbo na levi strani, kjer je danes sedež občine. »Nekoč je bila tukaj izredno cenjena očesna klinika. Ljudje so prihajali tudi iz drugih koncev Evrope,« pove in pozornost usmeri na jesenova drevesa, ki so jih posadili v ravno vrsto. »Če boste pozorni, boste tudi naprej videli, da so vsa drevesa posadili v ravno vrsto. Nekoč so jih uporabljali, poleg kamnov, za posestne meje,« pove. Pretežno ravna in široka pot po dobre pol ure zavije desno proti Planšarskemu jezeru, ko nas vodnik usmeri proti cerkvi sv. Andreja in na dvorišče Šenkove domačije, kjer se glavna hiša domnevno ponaša z letnico 1521. »Kmetija je bila od nekdaj znana po tem, da je imela vsaka vrsta živali svojo streho, No, pred leti so jo dobili tudi gostje, saj kmetija ponuja tako prenočišča kot urejen kamp,« pove sogovornik in pospremi mimo dveh prijaznih psov, Meda in Arčija, ki se lenobno grejeta na dopoldanskem soncu.