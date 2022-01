Močno sneženje in mraz v Siriji ogrožata nešteto ljudi

Sever Sirije ter Libanon in Jordanijo je zajelo zimsko vreme z obilnim sneženjem in mrazom. Humanitarna organizacija Care je danes opozorila, da je zaradi ledenih in snežnih neviht z vetrom s hitrostjo do 80 kilometrov na uro ogroženo na tisoče beguncev.