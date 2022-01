Slavko Ivančić, čeprav Hrvat, ki se je leta 1980 iz Crikvenice priselil v Portorož, izpostavlja slovenska besedila: »To je treba gojiti, petje v slovenskem jeziku. Zahvaljujem se Mefu za vsa besedila, žal se Danilu Kocjančiču za glasbo ne morem, ker ga ni več med nami. Moja kompletna kariera je povezana z njima.«

Razlog za selitev Slavka Ivančića v Slovenijo je bil prikupno dekle, ki jo je srečal, ko so v Bernardinu igrali s skupino. »Zagledal sem se v Ireno in ta krasen odnos še vedno traja. Imava dva otroka in tudi že tri vnuke. Te ljubezni ali vsaj glasbene kariere bi bilo pred šestimi leti skorajda konec. Ko se je peljal z mopedom, ga je oplazil voznik in z glavo je močno udaril po cestišču. »Kakšen mesec sem bil v komi, pet v bolnišnici, sledila je dolgotrajna rehabilitacija. Zanimivo je bilo zbujanje iz kome. Počasi sem začel prihajati k sebi in nenadoma sem se poskušal dvigniti. Ob tem sem zavpil: 'Greeemooo!' Očitno je bila v mojih možganih neka želja. Zdravniki so me takoj vzeli v obravnavo in mi operirali glavo. Zdaj formo vzdržujem z veliko hoje, recimo iz Portoroža do Lucije.«

Še vedno je aktualna njegova zadnja plošča Med valovi in oblaki, zdaj pa že pripravlja novo, ki jo ima namen posneti letos. Pri besedilih bo sodeloval z Mefom in Leonom Oblakom iz Tolmina, za glasbo bo poskrbel večinoma sam ob pomoči Aleša Klinarja.

71. mesto Črta

Izvajalec: Slavko Ivančić

Glasba: Danilo Kocjančič

Besedilo: Drago Mislej - Mef